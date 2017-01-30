19:33 | ФУТБОЛ — Англия

Леонардо Ульоа: "Раньери предал меня, поэтому за "Лестер" я больше играть не буду"

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Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа заявил, что больше не намерен выступать за английский клуб. По словам аргентинца, главный тренер "лис" Клаудио Раньери предал его доверие. Согласно английским СМИ, речь идет о том, что итальянец не согласился отпускать форварда в другую команду в зимнее трансферное окно, несмотря на желание игрока уйти.

– При всем уважении к фанатам "Лестера", я чувствую себя преданным Раньери, а клуб меня подвел, – написал на своей странице в твиттере Ульоа. – Я больше не буду играть за команду.

Клаудио Раньери: "Агент Ульоа назвал меня лжецом, но у меня с игроком отличные отношения"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

что за рвачи пошли в АПЛ, что этот, что Пайет. есть контракт - выполняй. а то, понимаешь, у него желание какое-то.

19:45

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