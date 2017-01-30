Леонардо Ульоа: "Раньери предал меня, поэтому за "Лестер" я больше играть не буду"

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа заявил, что больше не намерен выступать за английский клуб. По словам аргентинца, главный тренер "лис" Клаудио Раньери предал его доверие. Согласно английским СМИ, речь идет о том, что итальянец не согласился отпускать форварда в другую команду в зимнее трансферное окно, несмотря на желание игрока уйти.
– При всем уважении к фанатам "Лестера", я чувствую себя преданным Раньери, а клуб меня подвел, – написал на своей странице в твиттере Ульоа. – Я больше не буду играть за команду.
Клаудио Раньери: "Агент Ульоа назвал меня лжецом, но у меня с игроком отличные отношения"
With all respect for LCFC FANS.– Jose Leonardo Ulloa (@Ciclone1923) 30 января 2017 г.
I feel betrayed by Ranieri and let down by the club. I will not play again for them...
shpasic
что за рвачи пошли в АПЛ, что этот, что Пайет. есть контракт - выполняй. а то, понимаешь, у него желание какое-то.
19:45