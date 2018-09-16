Лэмпард впервые в тренерской карьере удален за споры с арбитром

Фрэнк Лэмпард, возглавляющий "Дерби", в матче 7-го тура чемпионшипа против "Ротерхэма" впервые в тренерской карьере был удален со своего места в технической зоне за споры с резервным арбитром.

Лэмпард был возмущен решением рефери удалить полузащитника Тома Лоуренса на 58-й минуте матча, а также назначением пенальти в ворота "Дерби". Футболист "Ротерхэма" Райан Мэннинг на 63-й минуте забил единственный встречи.

- Мне нравится общаться с арбитрами, но там ничего не было, - приводит BBC слова Лэмпарда. - Пенальти не было. Они получили легкий 11-метровый, а мы нет. Все шло против нас. Это была одна из тех игр.

"Дерби" проиграл "Ротерхэму" 1:0.