Лэмпард в шоке от победы над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард после победы в Кубке лиги над "Манчестер Юнайтед" (2:2, 8:7 по пенальти) отметил, что его команда проявила характер и сыграла потрясающе.

- Я в шоке! Что за игра! Пропустить быстрый гол на "Олд Траффорд" и так здорово играть, как мы... Это потрясающе, - приводит ВВС слова Лэмпарда. - Мы проявили характер, чтобы выиграть серию пенальти.

Я хотел видеть команду, которая будет биться. Горжусь парнями. Такие вечера просто невероятны. Выйти против игроков мирового класса и так сыграть!