Лэмпард раскритиковал трансферную политику "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал работу лондонского клуба на трансферном рынке. 39-летний англичанин удивлен решением продать полузащитника Неманью Матича в "Манчестер Юнайтед".

– Когда Конте был в "Ювентусе", летом он делал то же самое, – цитирует Daily Mail Лэмпарда. – Он использовал трансферное окно, чтобы встряхнуть команду, чтобы купить больше игроков, чтобы двигаться вперед. Думаю, он обеспокоен тем, что из команды уйдет Коста, что был продан Матич. Конечно, были и покупки, но я думаю, что Конте хочет большего, потому что теперь "Челси" предстоит играть в Лиге чемпионов.

Если честно, было странно видеть, что Матич переходит в "МЮ". Он был важной частью игры "Челси" в прошлом сезоне вместе с Канте. Он позволял флангам свободнее идти вперед. Я уверен, что Конте может обратиться к руководству и сказать, что ему нужно больше игроков. "Синие" нуждаются в центральном полузащитнике, и им нужен игрок на фланг.

Думаю, что "Челси" будет в чемпионской гонке, но пока рано говорить, что "Челси" опять станет чемпионом.