21:59 | ФУТБОЛ — Англия

Лэмпард попрощался с болельщиками "Челси" в перерыве матча против "Суонси"

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В перерыве матча 26-го тура чемпионата Англии "Челси""Суонси" состоялось торжественная церемония чествования бывшего игрока "синих" Фрэнка Лэмпарда. Английский хавбек с 2001 по 2014 год выступал за лондонский клуб, сыграв в 626 матчах, забив 208 голов и сделав 150 голевых передач.

"Мне так и не довелось попрощаться с вам, о чем сожалею. Хочу поблагодарить клуб за предоставленную мне сейчас возможность. Спасибо вам всем. Все памятные события, связанные с этим местом, были достигнуты благодаря вам", - сказал Лэмпард болельщикам.

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Материалы REN-TV

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