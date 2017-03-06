Лэмпард – о Погба: "Когда платишь за игрока 105 миллионов евро, он должен играть лучше"

Экс-полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард выразил неудовлетворение в связи с игрой хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. "Красные дьяволы" приобрели футболиста прошлым летом у "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

– Когда платишь за игрока 105 миллионов евро, он должен играть лучше, – цитирует Sky Sports Лэмпарда. – Разве Погба играет на ту сумму, которую за него заплатили? От Погба ждут большего. Он регулярно выходит на поле, но тот же Хуан Мата забил за клуб куда больше важных голов. Очевидно, что Поль должен играть только в центре полузащиты, и когда его позицию на поле регулярно меняют – это не позволяет игроку раскрываться в полной мере.