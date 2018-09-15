Лэмпард не хочет подписывать в "Дерби" Джона Терри

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что клуб не планирует подписывать Джона Терри. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента и, по версии букмекеров, именно клуб бывшего партнера Терри по "Челси" - фаворит в борьбе за 37-летнего защитника.

- Букмекеры не всегда оказываются правы, не так ли? - цитирует Goal Лэмпарда. - Джон – фантастический лидер, фантастический игрок, и он многое может предложить. Но у нас есть варианты в защите, так что нам не нужны новые игроки. Джон будет великолепен, куда бы он ни пошел, кого бы он ни выбрал или кто бы ни выбрал его.

Джон Терри и Фрэнк Лэмпард вместе защищали цвета "Челси" с 2001 по 2014 год. Терри летом остался без клуба после истечения контракта с "Астон Виллой". Он был близок к подписанию контракта со "Спартаком", однако в последний момент трансфер сорвался. По словам футболиста, причиной стали семейные обстоятельства.