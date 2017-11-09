Лэмпард может вернуться в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард может вернуться в лондонский клуб. 39-летний англичанин в феврале завершил футбольную карьеру и начал работать над получением тренерской лицензии. В ближайшее время он может стать техническим директором клуба, за который играл с 2001 по 2014 год. Ранее данный пост покинул Майкл Эменало.

- Я работал с Майклом в течение 7 или 8 лет, и его работа в клубе совпала с самым успешным периодом в истории "Челси", поэтому думаю, что он заслуживает уважения, - цитирует Sky Sports Лэмпарда. - Мне нужно учиться, так как игра в футбол в течение 20 лет не делает вас отличным менеджером, поэтому я должен изучать многое, но мне бы хотелось, чтобы мой опыт помог. Я работал со многими тренерами, поэтому хотел бы подумать, что мог бы взять хорошего и плохого от всех, и найти свой собственный путь. Мне бы хотелось работать с молодыми игроками и пытаться их улучшить не только как игроков, но и молодых людей".