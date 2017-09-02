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19:28 | Футбол — Англия

Легенды "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" сыграли вничью в благотворительном матче


Благотворительный матч между легендами "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" завершился вничью со счетом 2:2. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

В составе английской команды отличились Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер. У каталонцев забили Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.

Добавим, что встреча началась с минуты молчания в память о погибших во время терактов в Манчестере (22 мая) и Каталонии (17 августа). Игроки были в траурных повязках, а на футболках крупными букквами было написано "Манчестер" и "Барселона". Вырученные от матча средства пойдут на благотворительность.

 
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