Леброн Джеймс настаивает на переговорах по Коутинью с "Барселоной"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, который является одним из акционеров "Ливерпуля", настаивает на том, чтобы руководство "красных" провело переговоры с "Барселоной" относительно трансфера полузащитника Филиппе Коутинью. Как сообщает Mundo Deportivo, баскетболист уже отправил сообщения Fenway Sports Group, которая является собственником клуба.

Ранее стало известно о том, что "Ливерпуль" поставил крайние сроки по трансферу 25-летнего бразильца - 28 августа. Коутинью попросил руководство клуба не включать его в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов. Тем самым игрок пытается убедить руководство "красных" отпустить его в "Барселону", которая готова заплатить за трансфер 150 миллионов евро. Напомним, Коутинью не принимал участия в матчах "Ливерпуля" против "Хоффенхайма" в 4-м отборочном раунде турнира.