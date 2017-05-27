Ларионов поздравил Венгера с победой в Кубке Англии

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поздравил главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера с победой в Кубке Англии. В финале "канониры" сегодня одолели "Челси" (2:1). Команда в рекордный 13-й раз выиграла этот трофей, а французский специалист установил рекорд по количеству побед в Кубке среди тренеров – в его коллекции теперь семь таких титулов.

"Поздравляю моего друга Арсена Венгера с очередной победой в Кубке Англии", – написал Ларионов в своем Твиттере.

Трансляция матча "Арсенал" - "Челси" //

Венгер и "Арсенал": кубковые легенды