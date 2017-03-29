Ламела перенесет операцию и пропустит остаток сезона

В субботу полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела перенесет операцию на бедре, сообщает официальный "Твиттер" клуба. Из-за хирургического вмешательства футболист пропустит оставшуюся часть сезона.

Напомним, что 25-летний аргентинец не выходил на поле из-за повреждения с октября 2016 года. В текущем сезоне Ламела провел в чемпионате Англии 9 матчей, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу. За "Тоттенхэм" футболист выступает с 2013 года.