Ламела перенесет операцию и пропустит остаток сезона

В субботу полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела перенесет операцию на бедре, сообщает официальный "Твиттер" клуба. Из-за хирургического вмешательства футболист пропустит оставшуюся часть сезона.
Напомним, что 25-летний аргентинец не выходил на поле из-за повреждения с октября 2016 года. В текущем сезоне Ламела провел в чемпионате Англии 9 матчей, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу. За "Тоттенхэм" футболист выступает с 2013 года.
INJURY UPDATE: @ErikLamela is to undergo surgery on his hip on Saturday. This will result in Erik returning to action next season. pic.twitter.com/heu7xk6I2f– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 29 марта 2017 г.