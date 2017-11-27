Ламела 28 ноября может сыграть за основу "Тоттенхэма" впервые с октября 2016 года

Нападающий "Тоттенхэма" Эрик Ламела может принять участие в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Лестера", сообщает Independent. Встреча состоится завтра, 28 ноября.

18 ноября аргентинец принял участие в матче молодежного состава "шпор" в дерби против "Челси" (2:3). Он не выходил на поле в основном составе команды с октября 2016 года - он получил травму 25 октября прошлого года в матче Кубка лиги против "Ливерпуля" (1:2).

Ламела выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В общей сложности он провел в составе лондонцев 119 матчей, забив 19 мячей. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.