17:19 | ФУТБОЛ — Англия

Лаллана подпишет новый трехлетний контракт с "Ливерпулем"

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"Ливерпуль" в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с полузащитником Адамом Лалланой, утверждает Sky Sports. По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один. Зарплата 28-летнего англичанина составит 110 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение игрока истекает в 2019 году.

В текущем сезоне Адам Лаллана, выступающий за "Ливерпуль" с 2014 года, сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 7 голевых передач.

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Материалы REN-TV

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