Куртуа шокирован слухами о поисках "Челси" нового вратаря

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа удивлен слухами, что лондонцы ищут нового вратаря, сообщает Evening Standard. По данным издания, 26-летний бельгиец не намерен уходить из команды и хочет заключить новый контракт.

Как сообщалось ранее, этим летом Куртуа может перебраться в "Реал", а на его место "Челси" хочет приобрести голкипера "Ромы" Алиссона.

В составе лондонского клуба Куртуа играет с 2011 года, не считая трехгодичной командировки в "Атлетико". В прошедшем сезоне бельгиец провел за "синих" 46 матчей и пропустил 47 голов.