Куртуа подпишет контракт с "Челси" до конца сезона-2022/23

Вратарь Тибо Куртуа близок к подписанию нового контракта с "Челси", Telegraph. По информации источника, новое соглашение бельгийского голкипера с "синими" будет рассчитано до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что зарплата Куртуа по условиям нового контракта составит 10,5 миллиона фунтов в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым игроком мира в своем амплуа. Ожидается, что о продлении контракта будет объявлено в январе.

Напомним, Куртуа выступает за "Челси" с 2011 года (с 2011 по 2014 год он играл в "Атлетико" на правах аренды). Действующий контракт бельгийца с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2018/19.