23:34 | ФУТБОЛ — Англия

Куртуа хочет продлить контракт с "Челси"

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Вратарь "Челси" Тибо Куртуа подчеркнул, что хочет подписать с лондонским клубом новый контракт. Бельгийский голкипер является игроком "Челси" с 2011 года.

– На данный момент мы не говорили на тему продления контракта, – приводит официальный сайт "Челси" слова Куртуа. – Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы выиграть чемпионат, пусть у нас и есть десять очков преимущества.

Все в клубе и сам тренер хотят, чтобы в команде сохранялось спокойствие и не было никаких мыслей о продлении контрактов. В конце сезона увидим, предложат ли мне что-нибудь, однако на данный момент предложений нет. Хотел бы я, чтобы мне предложили новый контракт? Конечно.

Я очень счастлив в "Челси", и если в клубе хотят продолжать сотрудничество со мной, это будет отлично.

"Реал"? Я не вижу себя в этом клубе. Я вижу себя в "Челси". В этой команде я чувствую себя ключевым игроком.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/worldpress/20170321-1846.html

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