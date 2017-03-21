Куртуа хочет продлить контракт с "Челси"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа подчеркнул, что хочет подписать с лондонским клубом новый контракт. Бельгийский голкипер является игроком "Челси" с 2011 года.

– На данный момент мы не говорили на тему продления контракта, – приводит официальный сайт "Челси" слова Куртуа. – Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы выиграть чемпионат, пусть у нас и есть десять очков преимущества.



Все в клубе и сам тренер хотят, чтобы в команде сохранялось спокойствие и не было никаких мыслей о продлении контрактов. В конце сезона увидим, предложат ли мне что-нибудь, однако на данный момент предложений нет. Хотел бы я, чтобы мне предложили новый контракт? Конечно.



Я очень счастлив в "Челси", и если в клубе хотят продолжать сотрудничество со мной, это будет отлично.



"Реал"? Я не вижу себя в этом клубе. Я вижу себя в "Челси". В этой команде я чувствую себя ключевым игроком.