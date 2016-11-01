Курт Зума: "Рад сыграть 90 минут впервые за долгое время"

Защитник "Челси" Курт Зума рад, что впервые за долгое время сыграл полный матч. 22-летний француз провел 90 минут на поле во вчерашнем матче молодежного первенства Англии за резервистов "синих" против "Эвертона". Футболист недавно восстановился от повреждения крестообразных связок, полученного в феврале.

- Приятно получить много игрового времени во вчерашней игре молодежки, - написал в своем твиттере Зума. - Шаг за шагом.