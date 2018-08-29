Курт Зума намерен вернуться в "Челси"

Защитник "Эвертона" Курт Зума рассчитывает вернуться в "Челси". В прошлом сезоне он был арендован "Стоук Сити", а в этом – "Эвертоном".

– Я непременно вернусь, – цитирует L’Equipe Зума. – Я всегда верил в себя, как только начал играть в футбол. Всегда хотел связать себя с "Челси", мне очень понравилось в клубе сразу. Хочу доказать, что могу вернуться и играть там. Поэтому я должен хорошо себя проявить в "Эвертоне".

Знал, что мне нужно регулярно играть, потому что не хотел сидеть на скамейке запасных и ждать, когда мне повезет, месяцами.