13:54 | ФУТБОЛ — Англия

Куману нужен новый нападающий после травмы Боласье

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Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман отметил необходимость приобретения нового игрока атаки в зимнее трансферное окно. Причиной стала серьезная травма Янника Боласье в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

- Нам нужен новый трансфер чуть больше, чем обычно, потому что мы потеряли Янника на долгое время, - цитирует BBC Кумана. - Он едет в Лондон, где пройдет медобследование, затем, возможно, будет еще один осмотр. На следующей неделе, скорее всего, состоится операция, и его потеря - серьезное разочарование для всех.

 

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