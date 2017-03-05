Куман может сменить Венгера у руля "Арсенала"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман может покинуть свой пост по окончании сезона. Как сообщает The Mirror, интерес к голландскому специалисту проявляет "Арсенал". Руководство "канониров" видит в Кумане замену Арсену Венгеру, контракт с которым еще не продлен.

Кумана также сватают в "Барселону", которую после окончания сезона покинет Луис Энрике.