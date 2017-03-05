Куман может сменить Венгера у руля "Арсенала"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман может покинуть свой пост по окончании сезона. Как сообщает The Mirror, интерес к голландскому специалисту проявляет "Арсенал". Руководство "канониров" видит в Кумане замену Арсену Венгеру, контракт с которым еще не продлен.
Кумана также сватают в "Барселону", которую после окончания сезона покинет Луис Энрике.
Ботаникум
Если Венгерца таки "спихнут" с трона, то, наверное, ради вывода "Арсенала" из периода "БЕЗТРОФЕЙНОСТИ" (всё-таки КА - это не адекватно победе в чемпионате и уж тем более в ЛЯ). Куман - не самый худший вариант, по моему. Молод (или НЕ СТАР), энергичен, амбициозен, лидер, не новичок в АПЛ. Хотя вариант с его появлением в "Барсе" мне лично интереснее.
14:11
баламошка
Венгера может заменить любая бабка-ворчунья и ничего не изменится. И зарплату платить не надо. Привёз ей несколько мешков картопли и других овощей - и бабушка довольна.
13:59