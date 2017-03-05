13:50 | ФУТБОЛ — Англия

Куман может сменить Венгера у руля "Арсенала"

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Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман может покинуть свой пост по окончании сезона. Как сообщает The Mirror, интерес к голландскому специалисту проявляет "Арсенал". Руководство "канониров" видит в Кумане замену Арсену Венгеру, контракт с которым еще не продлен.

Кумана также сватают в "Барселону", которую после окончания сезона покинет Луис Энрике.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Если Венгерца таки "спихнут" с трона, то, наверное, ради вывода "Арсенала" из периода "БЕЗТРОФЕЙНОСТИ" (всё-таки КА - это не адекватно победе в чемпионате и уж тем более в ЛЯ). Куман - не самый худший вариант, по моему. Молод (или НЕ СТАР), энергичен, амбициозен, лидер, не новичок в АПЛ. Хотя вариант с его появлением в "Барсе" мне лично интереснее.

14:11

баламошка

Венгера может заменить любая бабка-ворчунья и ничего не изменится. И зарплату платить не надо. Привёз ей несколько мешков картопли и других овощей - и бабушка довольна.

13:59

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ