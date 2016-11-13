Куман хочет видеть Депая в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман надеется, что во время зимнего трансферного окна клуб сможет подписать арендное соглашение с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Мемфисом Депаем. Специалист уверен, что хавбек должен получать регулярную игровую практику.

В текущем сезоне Депай в составе манкунианцев отыграл 7 матчей, проведя на поле 186 минут.

- Депай – хороший игрок, который должен выходить на поле, - приводит De Telegraaf слова Кумана. – Мне бы хотелось, чтобы он зимой пополнил состав "Эвертона". Мы всегда наблюдаем за молодыми игроками из больших клубов, которых можно арендовать. Я хотел подписать его, когда работал в "Саутгемптоне", но он сделал выбор в пользу "Манчестер Юнайтед".