"Кто знает, где чинят кубки?" Подкол Зинченко от Гюндогана

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган в Твиттере подшутил над партнером по команде Александром Зинченко, который после матча 37-го тура премьер-лиги против "Хаддерсфилда" (0:0) случайно уронил чемпионский кубок. Хавбек "горожан" опубликовал фотографию, на котором запечатлено удивленное лицо 21-летнего украинца и падающий с постамента трофей.

""Кто знает, где чинят кубки? Спрашиваю для друга", - говорится в подписи к снимку.

Напомним, Зинчненко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе "горожан" 21-летний хавбек принял участие в 13 матчах, не отметившись результативными действиями и получив 1 желтую карточку.

Зинченко во время празднования чемпионства "Манчестер Сити" уронил кубок