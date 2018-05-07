"Кто знает, где чинят кубки?" Подкол Зинченко от Гюндогана

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган в Твиттере подшутил над партнером по команде Александром Зинченко, который после матча 37-го тура премьер-лиги против "Хаддерсфилда" (0:0) случайно уронил чемпионский кубок. Хавбек "горожан" опубликовал фотографию, на котором запечатлено удивленное лицо 21-летнего украинца и падающий с постамента трофей.
""Кто знает, где чинят кубки? Спрашиваю для друга", - говорится в подписи к снимку.
Напомним, Зинчненко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе "горожан" 21-летний хавбек принял участие в 13 матчах, не отметившись результативными действиями и получив 1 желтую карточку.
Зинченко во время празднования чемпионства "Манчестер Сити" уронил кубок
Does anyone knows a place that repairs trophies? Asking for a friend. 🙈😂#Mancity #champions @ManCity pic.twitter.com/CyVQ0GmJ4A– Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) May 6, 2018
tagov
Сало уронили!
14:12