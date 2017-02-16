Кто может сменить Венгера в "Арсенале" по версии The Telegraph?

Британское издание The Telegraph составило список наставников, которые могли бы занять пост главного тренера "Арсенала" в случае ухода Арсена Венгера в конце сезона. Французский специалист по-прежнему не определился по поводу нового контракта с клубом и может завершить карьеру.

Сегодня "канониры" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов крупно проиграли "Баварии" со счетом 1:5. Лондонцы уже который год не могут преодолеть эту стадию турнира. Команда также безуспешно пытается завоевать титул чемпиона Англии. Болельщики недовольны результатами "Арсенала", а в СМИ все чаще пишут и говорят об уходе Венгера, который руководит командой уже 20 лет.

Из наиболее известных наставников и бывших игроков в список The Telegraph попали: Деннис Бергкамп, Тьерри Анри, Патрик Виейра, Дидье Дешам, Лоран Блан, Луис Энрике, Роналд Куман, Йоахим Лев, Хорхе Сампаоли, Томас Тухель, Диего Симеоне, Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти.