Крыса съела ступню бывшему игроку сборной Англии

Бывший игрок "Тоттенхэма" и сборной Англии Гари Маббутт стал жертвой жуткого инцидента в национальном парке Крюгера в ЮАР. Как сообщает The Sun, экс-футболисту отгрызла часть ноги крыса.

Маббут приехал в ЮАР на сафари. По его словам, пока он спал, крыса сгрызла до кости его большой палец и часть ступни, а он не чувствовал боли из-за диабета.

Маббут, проведший 16 матчей за сборную Англии, проснулся и обнаружил, что его кровать залита кровью. Его доставили в больницу, где он провел около шести недель. чтобы избавиться от инфекции.

- Я играл против стольких противников, а в итоге выведен из строя крысой, - с юмором прокомментировал страшный инцидент Маббутт.