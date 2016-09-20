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Кристоф Дюгарри: "Моуринью в последний раз удачно использовал тактику в сезоне-2009/10"

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Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. "МЮ" проиграл подряд три последних матча во всех турнирах.

– Я думаю, что в последний раз Моуринью успешно применял тактику в матче "Интера" с "Барселоной" в Лиге чемпионов-2009/10, – цитирует RMC Дюгарри. – Да, он потом выигрывал еще титулы. Но свой путь он утратил. В "Манчестер Юнайтед" изменился состав, но организация игры такая же, как в прошлом сезоне. Там нет самокритики, всегда виноваты судьи или судьба.

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