09:02 | ФУТБОЛ — Англия

Кристоф Дюгарри: "Ибрагимович - дорожный конус. В Англии нельзя так играть"

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Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри расритиковал нападаюшего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. Форвард в текущем сезоне провел 4 мяча в 5 матчах чемпионата Англии, однако, по мнению Дюгарри, он мало участвует в командной игре и почти не бегает.

- Ибрагимович - это дорожный конус, - цитирует ESPN Дюгарри. - Можно говорить о его статистике, но он - дорожный конус. Нельзя играть так, как играет Златан. Это английский футбол, нужно пробегать за час 2 тысячи километров.

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Материалы REN-TV

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