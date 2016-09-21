Кристоф Дюгарри: "Ибрагимович - дорожный конус. В Англии нельзя так играть"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри расритиковал нападаюшего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. Форвард в текущем сезоне провел 4 мяча в 5 матчах чемпионата Англии, однако, по мнению Дюгарри, он мало участвует в командной игре и почти не бегает.

- Ибрагимович - это дорожный конус, - цитирует ESPN Дюгарри. - Можно говорить о его статистике, но он - дорожный конус. Нельзя играть так, как играет Златан. Это английский футбол, нужно пробегать за час 2 тысячи километров.