Кристиан Нобоа: "Джеррард провел прекрасную карьеру"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа выразил сожаление, что Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры. Эквадорец отметил, что Джеррард провел прекрасные годы в футболе.

– Слышали, что Стивен Джеррард завершил карьеру?

– Это большая потеря для футбола. Он провел прекрасную карьеру, был выдающимся игроком, стал легендой "Ливерпуля". Жалко, что Джеррард повесил бутсы на гвоздь. Все болельщики должны сказать спасибо за то, что он дал футболу.

Напомним, что Джеррард является воспитанником "Ливерпуля". В составе "красных" 36-летний хавбек провел практически всю свою карьеру. Исключением стал лишь последний год, на протяжении которого англичанин защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", выступающего в MLS. (Сергей АСТАХОВ)

Стивен Джеррард: "Тешить себя и болельщиков безнадежными ожиданиями было бы неправильно"