Кристиан Фукс: "Лестер" не должен зарывать голову в песок"

Капитан "Лестера" Кристиан Фукс после поражения в 24-м туре чемпионата Англии от "Манчестер Юнайтед" (0:3) отметил, что команда должна продолжать борьбу за место в премьер-лиге. "Лисы" после этого результата расположились на 16-м месте в турнирной таблице и опережают команды из зоны вылета на одно очко.

- Несмотря ни на что, держим наши головы высоко, - приводит ВВС слова Фукса. - Мы должны бороться как команда и полностью отдаваться на поле до последней игры. Должны держаться вместе и бороться за каждый сантиметр на поле. Не нужно зарывать голову в песок. "Лестер" будет сопротивляться.