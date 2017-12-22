Кристиан Эриксен: "Тоттенхэму" нужно что-то большее, чем чудо, чтобы догнать "Манчестер Сити"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен уверен в том, что команда должна продолжать борьбу за чемпионство, несмотря на отрыв "Манчестер Сити". При этом хавбек считает, что для завоевания золотых медалей чемпионата Англии "шпорам" нужно что-то большее, чем чудо.

– Необходимо что-то большее, чем чудо, чтобы догнать "Манчестер Сити". Мы же сконцентрированы на собственной игре и хотим занять более высокое место, – приводит Sky Sports слова Эриксена. – Горожане опережают нас, но "Тоттенхэм" должен стремиться стать лучше. Мы могли добиться этого, если учитывать уровень нашей команды.

На данный момент "Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка. "Тоттехэм" идет вторым, имея в своем активе 49 баллов.