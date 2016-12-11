20:25 | ФУТБОЛ — Англия

Кристиан Эриксен: "Поражение от "Манчестер Юнайтед" - большое разочарование"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен после гостевого поражения в матче 15-го тура чемпионата Англии (0:1) отметил, что команда разочарована итоговым результатом. По словам хавбека, одной из причин неудачи стала слабая игра в линии атаки.

– Мы рассчитывали на большее, – приводит Sky Sports слова Эриксена. – Итоговый результат – большое разочарование. Мы выглядели менее опасно, чем в нескольких последних встречах. Больше всего беспокоят проблемы команды в атаке. Мы пытались вернуться в игру после того, как пропустили, но не сумели поймать нужный момент.

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