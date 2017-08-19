Кристиан Эриксен: "Переезд на "Уэмбли" - новая глава для "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен отметил, что все в команде рады тому, что будут проводить домашние матчи на стадионе "Уэмбли". Он также добавил, что ждет еще больше болельщиков на новой арене.

– Все в команде очень рады, что мы будем играть на "Уэмбли". Это новая глава для клуба, – приводит Sky Sports слова Эриксена. – Сначала нам придется привыкнуть к изменениям, но уже через несколько матчей мы адаптируемся и поймем, что на "Уэмбли" все примерно так же, как и на "Уайт Харт Лейн": те же соперники, те же фанаты, только теперь их станет еще больше.