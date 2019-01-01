Кристиан Эриксен: "Ощущение, что "Тоттенхэм" позади "Ливерпуля" на 18 очков, но мы не так далеко"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поделился мнением о турнирном положении своей команды в чемпионате Англии.

- Все мы прекрасно понимали, каково это - проиграть дома. Поэтому нам хотелось реабилитироваться за поражение от "Вулверхэмптона" (1:3). Нам повезло с первым голом, на протяжении всей игры мяч был под нашим контролем, - цитирует Эриксена Sky Sports. - Момент с моим голом? Уже сказал Сону, что он тогда отдал мне плохой пас! Я продвинулся вперед и пробил вратаря, ведь все знают, что это у меня получается лучше всего. Окажет ли наша победа давление на "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"? Мы давим на них, а они - на нас. Такое ощущение, что "Тоттенхэм" находится на 18 очков позади, но на самом деле, мы не так далеко от "Ливерпуля".

Благодаря этому результату подопечные Маурисио Покеттино набрали 48 очков и обошли шедший на втором месте "Манчестер Сити" на один балл. От "Ливерпуля" лондонцы отстают на шесть пунктов.