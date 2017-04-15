Кристиан Бентеке: "Я не фолил, когда забивал "Лестеру"

Форвард "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке уверен, что во время взятия ворот он не фолил на сопернике. 26-летний бельгиец головой отправил мяч в сетку ворот соперника на 70-й минуте встречи, повалив защитника "Лестера" на газон, что вызвало споры.

- Не думаю, что там был фол, потому что я был сосредоточен на мяче, а не на сопернике, - цитирует BBC Бентеке. - Я забил аналогичный гол в матче против "Мидлсбро", и тогда никто не жаловался.