Кристиан Бентеке: "Переход в "Ливерпуль" не был провалом"

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке, ранее выступавший за "Ливерпуль", не жалеет о выступлении в составе "красных". По его словам, смена главного тренера мерсисайдцев сыграла свою роль в развитии его карьеры.

- Не могу сказать, что мой переход в "Ливерпуль" стал провалом, - приводит Daily Mail слова Бентеке. - Когда я перешел в состав "красных", все было по-другому. Но при новом главном тренере я перестал вписываться в тактическую схему. Это было непросто, но я не хочу оправдываться. Я ни о чем не жалею.