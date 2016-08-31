08:44 | ФУТБОЛ — Англия

Кристиан Бентеке: "Переход в "Ливерпуль" не был провалом"

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Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке, ранее выступавший за "Ливерпуль", не жалеет о выступлении в составе "красных". По его словам, смена главного тренера мерсисайдцев сыграла свою роль в развитии его карьеры.

- Не могу сказать, что мой переход в "Ливерпуль" стал провалом, - приводит Daily Mail слова Бентеке. - Когда я перешел в состав "красных", все было по-другому. Но при новом главном тренере я перестал вписываться в тактическую схему. Это было непросто, но я не хочу оправдываться. Я ни о чем не жалею.

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