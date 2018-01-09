Кристенсен подписал новый контракт с "Челси"

"Челси" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Андреасом Кристенсеном. Соглашение между 21-летним датчанином и "синими" рассчитано до конца сезона-2021/22.

Напомним, Кристенсен находится в системе "Челси" с 2012 года. В период с 2015 по 2017 год он выступал на правах аренды за "Боруссию" из Менхенгладбаха. В этом сезоне Кристенсен принял участие в 22 играх на клубном уровне не отметившись результативными действиями и не получив дисциплинарных наказаний.