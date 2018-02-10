Кристенсен не сыграет с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Андреас Кристенсен не сможет сыграть с "Вест Бромвичем" в матче 27-го тура чемпионата Англии. Игра состоится 12 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.
– Сегодня Кристенсен не тренировался вместе с нами, но проводил тренировку отдельно, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Если честно, я рассчитываю на него в игре с "Вест Бромвичем", потому что это очень важный игрок
баламошка
Ой, беда-беда, огорчение... А кто это?
04:32
molfar
Вот интересно получается - Конте сообщил, что Кристенсен не сможет сыграть, и тут же - что на него рассчитывает.
03:07