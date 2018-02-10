02:50 | Футбол — Англия

Кристенсен не сыграет с "Вест Бромвичем"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Андреас Кристенсен не сможет сыграть с "Вест Бромвичем"​ в матче 27-го тура чемпионата Англии. Игра состоится 12 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

– Сегодня Кристенсен не тренировался вместе с нами, но проводил тренировку отдельно, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Если честно, я рассчитываю на него в игре с "Вест Бромвичем", потому что это очень важный игрок

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20180209-1723.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Ой, беда-беда, огорчение... А кто это?

04:32

molfar

Вот интересно получается - Конте сообщил, что Кристенсен не сможет сыграть, и тут же - что на него рассчитывает.

03:07

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