Кристенсен не сыграет с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Андреас Кристенсен не сможет сыграть с "Вест Бромвичем"​ в матче 27-го тура чемпионата Англии. Игра состоится 12 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

– Сегодня Кристенсен не тренировался вместе с нами, но проводил тренировку отдельно, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Если честно, я рассчитываю на него в игре с "Вест Бромвичем", потому что это очень важный игрок