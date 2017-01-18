"Кристал Пэлас" включился в борьбу за Сако

"Кристал Пэлас" включился в борьбу за защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако, сообщает Daily Mail. Наставник команды Сэм Эллардайс хочет поработать с 26-летним французом. Однако отмечается, что зарплата игрока в 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю может стать проблемой в переговорах. Ранее появилась информация, что Сако не принимал участия в недавнем матче молодежной команды, так как уже на этой неделе сменит клуб. Интерес к французскому защитнику проявляют также "Спартак", "Севилья", "Фенербахче", "Галатасарай", "Лион" и "Марсель".

"Ливерпуль" рассчитывают получить за своего игрока, который из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом†ни разу не выходил на поле в составе первой команды с апреля прошлого года, не менее 23 миллионов евро. В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей и 1 гол за молодежную команду "Ливерпуля".

Напомним, что французский защитник перебрался в стан "Ливерпуля" в 2013 году из "ПСЖ". Тогда английский клуб заплатил за трансфер игрока около 19 миллионов евро.