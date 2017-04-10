"Кристал Пэлас" разгромил "Арсенал"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" дома разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Голами в составе "орлов" отметились Эндрос Таунсенд, Йоан Кабай и Лука Миливоевич.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
32-й тур
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 3:0 (1:0)
Голы: Таунсенд, 17 (1:0). Кабай, 63 (2:0). Миливоевич, 68 – с пенальти (3:0).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Шлупп, Кабай (Макартур, 74), Таунсенд, Заа (Дилейни, 88), Панчеон, Миливоевич (Фламини, 82), Бентеке.
"Арсенал": Мартинес, Монреаль, Мустафи, Габриэл Паулиста, Бельерин, Езил, Джака, Эль-Ненни (Рэмси, 59), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Санчес, Уэлбек (Жиру, 60).
Предупреждение: Мустафи, 22.
Судья: Оливер.
10 апреля. Лондон. Стадион " Селхерст Парк".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
resifi
Венгер - чемодан,вокзал,Монако !!!!!
00:04
Czechplayer
Бедный Арсенчик...
00:00
tryam
хватит им 4-ые места занимать
23:58 10 апреля