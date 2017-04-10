23:55 10 апреля | ФУТБОЛ — Англия

"Кристал Пэлас" разгромил "Арсенал"

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В матче 32-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" дома разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Голами в составе "орлов" отметились Эндрос Таунсенд, Йоан Кабай и Лука Миливоевич.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

32-й тур

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 3:0 (1:0)

Голы: Таунсенд, 17 (1:0). Кабай, 63 (2:0). Миливоевич, 68 – с пенальти (3:0).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Шлупп, Кабай (Макартур, 74), Таунсенд, Заа (Дилейни, 88), Панчеон, Миливоевич (Фламини, 82), Бентеке.

"Арсенал": Мартинес, Монреаль, Мустафи, Габриэл Паулиста, Бельерин, Езил, Джака, Эль-Ненни (Рэмси, 59), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Санчес, Уэлбек (Жиру, 60).

Предупреждение: Мустафи, 22.

Судья: Оливер.

10 апреля. Лондон. Стадион " Селхерст Парк".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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resifi

Венгер - чемодан,вокзал,Монако !!!!!

00:04

Czechplayer

Бедный Арсенчик...

00:00

tryam

хватит им 4-ые места занимать

23:58 10 апреля

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