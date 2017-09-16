"Кристал Пэлас" проиграл пятый матч подряд и снова не забил

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на выезде одолел "Кристал Пэлас" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Стивен Дэвис. Для лондонцев это поражение стало пятым подряд на старте сезона и первым под руководством Роя Ходжсона, сменившего на посту главного тренера "стекольщиков" Франка де Бура.
При этом "орлы" до сих пор не могут открыть счет своим забитым мячам в премьер-лиге. "Саутгемптон" же временно поднялся на пятое место в таблице.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
5-й тур
"Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" – 0:1 (0:1)
Гол: Дэвис, 6.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Данн, Уорд, Шлупп, Кабай, Макартур (Миливоевич, 69), Панчеон, Лофтус-Чик (Сако, 78), Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд.
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Дэйвис, Ромеу, Лемина, Лонг (Габбьядини, 90+2), Тадич (ван Дейк, 87), Редмонд (Уорд-Проуз, 85).
Предупреждения: Кабай, 33. Панчеон, 50. Уорд, 56. Макартур, 67. Лонг, 77. Данн, 82.
Судья: Мэдли.
16 сентября. Лондон. Стадион "Селхерст Парк".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
Jessica19
Шнякин-Шнякин...
16:42