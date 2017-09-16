"Кристал Пэлас" проиграл пятый матч подряд и снова не забил

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на выезде одолел "Кристал Пэлас" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Стивен Дэвис. Для лондонцев это поражение стало пятым подряд на старте сезона и первым под руководством Роя Ходжсона, сменившего на посту главного тренера "стекольщиков" Франка де Бура.

При этом "орлы" до сих пор не могут открыть счет своим забитым мячам в премьер-лиге. "Саутгемптон" же временно поднялся на пятое место в таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

5-й тур

"Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" – 0:1 (0:1)

Гол: Дэвис, 6.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Данн, Уорд, Шлупп, Кабай, Макартур (Миливоевич, 69), Панчеон, Лофтус-Чик (Сако, 78), Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Дэйвис, Ромеу, Лемина, Лонг (Габбьядини, 90+2), Тадич (ван Дейк, 87), Редмонд (Уорд-Проуз, 85).

Предупреждения: Кабай, 33. Панчеон, 50. Уорд, 56. Макартур, 67. Лонг, 77. Данн, 82.

Судья: Мэдли.

16 сентября. Лондон. Стадион "Селхерст Парк".