"Кристал Пэлас" предложит Заа новый контракт

"Кристал Пэлас" хочет подписать новый контракт с нападающим Вильфридом Заа. Об этом в эфире BBC заявил председатель клуба Стив Пэриш. В текущем сезоне 24-летний ивуариец забил 6 голов и сделал 8 голевых передач в 28 матчах. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2020 года.

- В матче с "Челси" Заа хорошо проявил себя против лучшей обороны в лиге, очевидно, что после этого на него многие клубы обратят внимание, - отметил Пэриш. - Мы бы хотели сохранить Вильфрида в команде, и мы поговорим с ним о продлении контракта, как только будет возможность.