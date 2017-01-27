"Кристал Пэлас" подтвердил переговоры по ван Анхолту

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс заявил, что защитник "Сандерленда" Патрик ван Анхолт вскоре присоединится к команде. Также он отметил, что клуб не планирует отдавать своих игроков в аренды.

– Переход ван Анхолта в процессе, – цитирует пресс-служба клуба Эллардайса. – Надеемся, что трансфер состоится. У нас было много сделок, которые мы пытались совершить, но не удалось. Продажи? Не было никаких предложений на данный момент. Есть несколько вариантов с арендами, но не понимаю, почему мы должны на данном этапе отпускать игроков.