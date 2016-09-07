"Кристал Пэлас" подтвердил интерес к Фламини

Главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью подтвердил заинтересованность в полузащитнике Матье Фламини. 32-летний француз является свободным агентом после ухода из "Арсенала"​ этим летом.

– Есть возможность укрепить команду свободным игроком, поэтому нужно ей воспользоваться, – цитирует Sky Sports Пардью. – Фламини один из таких игроков. Он добавит команде опыт, необходимый для побед. Мне нравится тот факт, что он играл в больших матчах за "Арсенал". Я всегда восхищался его игрой. Ему 32 года, но я в свое время подписывал Тедди Шерингема, когда тому было 38 лет, так что возраст не является проблемой. Главное – опыт.