"Кристал Пэлас" подписал младшего брата Бентеке

"Кристал Пэлас" подписал контракт с младшим братом Кристиана Бентеке, сообщает Daily Mail. Через несколько недель после приобретения у "Ливерпуля" форварда сборной Бельгии английский клуб заключил контракт и с его 21-летним родственником. Соглашение с футболистом, покинувшим "Зюлте-Варегем" в конце августа на правах свободного агента, рассчитано на один год. В прошлом сезоне Жонатан Бентеке, выступающий на позиции нападающего, сыграл в 17 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу, но стоит заметить, что он в основном выходил на замену на несколько минут в конце встреч.