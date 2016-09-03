09:21 | ФУТБОЛ — Англия

"Кристал Пэлас" подписал младшего брата Бентеке

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"Кристал Пэлас" подписал контракт с младшим братом Кристиана Бентеке, сообщает Daily Mail. Через несколько недель после приобретения у "Ливерпуля" форварда сборной Бельгии английский клуб заключил контракт и с его 21-летним родственником. Соглашение с футболистом, покинувшим "Зюлте-Варегем" в конце августа на правах свободного агента, рассчитано на один год. В прошлом сезоне Жонатан Бентеке, выступающий на позиции нападающего, сыграл в 17 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу, но стоит заметить, что он в основном выходил на замену на несколько минут в конце встреч.

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