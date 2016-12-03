"Кристал Пэлас" обыграл "Саутгемптон", "Сандерленд" сломил сопротивление "Лестера"

"Сандерленд" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии сломил сопротивление "Лестера" (2:1). Победа позволила команде Дэвида Мойеса покинуть последнюю строчку турнирной таблицы премьер-лиги.
В другом матче "Кристал Пэлас" с крупным счетом обыграл "Саутгемптон" (3:0).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
14-й тур
"Сандерленд" - "Лестер" - 2:1 (0:0)
Голы: Хут, 64 - в свои ворота (1:0). Дефо, 77 (2:0). Окадзаки, 80 (2:1).
"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Джонс, Джилободжи, Денайер (Ларссон, 46), Пинар (Кирхгофф, 46), Ндонг, Дефо, Аничебе, Уотмор (Манкильо, 85).
"Лестер": Цилер, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Олбрайтон (Грэй, 73), Кинг, Махрез (Муса, 73), Амарти, Варди, Слимани (Окадзаки, 68).
Предупреждения: ван Анхолт, 68. Ларссон, 74. Джилободжи, 78. Фукс, 82.
Судья: Марринер.
3 декабря. Сандерленд. Stadium of Light.
"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)
Голы: Бентеке, 33 (1:0). Томкинс, 36 (2:0). Бентеке, 85 (3:0).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс (Келли, 89), Данн, Уорд, Дилейни, Ледли, Макартур (Фламини, 89), Таунсенд (Сако, 80), Заа, Панчеон, Бентеке.
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Жозе Фонти, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Симс, 59), Буфаль (Лонг, 76), Остин (Маккуин, 76).
Предупреждения: Томкинс, 38. Остин, 51. Макартур, 55. Бентеке, 71.
Судья: Суорбрик.
3 декабря. Лондон. Стадион Selhurst Park.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/