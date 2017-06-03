"Кристал Пэлас" не выкупит права на Сако

Председатель "Кристал Пэлас" Стив Пэриш считает, что вряд ли его клуб выкупит у "Ливерпуля" права на защитника Мамаду Сако. 27-летний француз с зимы выступал за "орлов" на правах аренды, сыграв в 8 матчах.

- Думаю, что нам будет очень трудно заполучить Сако, – цитирует Evening Standard Пэриша. - "Ливерпуль" хочет получить за игрока солидную сумму. Переговоры - сложный процесс. Нам нужно смотреть на бюджеты и быть реалистами.

Напомним, в январе британские СМИ писали об интересе к Мамаду Сако со стороны московского "Спартака".