12:51 | ФУТБОЛ — Англия

"Кристал Пэлас" "наказал" болбоя, вмешавшегося в игру

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Воспитанник "Кристал Пэлас" Квадво Ба, работавший болбоем на домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (0:1), был "наказан" клубом в связи с тем, что по ходу игры он выбежал на поле. Квадво в одном из эпизодов помог вратарю гостей, который подозревался в затяжке времени, быстрее ввести мяч в игру.

Поступок игрока академии команды местные болельщики встретили бурной овацией, но по правилам клуб должен наказать Ба за появление на поле, что запрещено регламентом. В итоге Квадво был наказан, но немногие назовут это наказание серьезным...

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