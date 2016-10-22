"Кристал Пэлас" "наказал" болбоя, вмешавшегося в игру

Воспитанник "Кристал Пэлас" Квадво Ба, работавший болбоем на домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (0:1), был "наказан" клубом в связи с тем, что по ходу игры он выбежал на поле. Квадво в одном из эпизодов помог вратарю гостей, который подозревался в затяжке времени, быстрее ввести мяч в игру.

Поступок игрока академии команды местные болельщики встретили бурной овацией, но по правилам клуб должен наказать Ба за появление на поле, что запрещено регламентом. В итоге Квадво был наказан, но немногие назовут это наказание серьезным...