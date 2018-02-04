19:22 | Футбол — Англия

"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" сыграли вничью


"Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче 26-го тура чемпионата Англии. 

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26-й тур 

"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" - 1:1 (0:1)

Голы: Диаме, 22 (0:1). Миливоевич, 55 - с пенальти (1:1). 

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли (Сако, 45+2), ван Анхолт, Кабай, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд, Заа.

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди (Атсу, 57), Йедлин, Диаме (Хэйден, 65), Ритчи, Шелви, Гэйл, Перес (Мерино, 80).

Предупреждения: Дамметт, 57. Фосу-Менса, 64. 

Судья: Марринер.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/

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