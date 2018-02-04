"Кристал Пэлас" и "Ньюкасл" сыграли вничью

"Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
26-й тур
"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" - 1:1 (0:1)
Голы: Диаме, 22 (0:1). Миливоевич, 55 - с пенальти (1:1).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли (Сако, 45+2), ван Анхолт, Кабай, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд, Заа.
"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди (Атсу, 57), Йедлин, Диаме (Хэйден, 65), Ритчи, Шелви, Гэйл, Перес (Мерино, 80).
Предупреждения: Дамметт, 57. Фосу-Менса, 64.
Судья: Марринер.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/