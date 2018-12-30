"Кристал Пэлас" - "Челси": Виллиан, Жиру и Азар в стартовом составе

"Челси" назвал стартовый состав на гостевой матч 20-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас".

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржинью, Баркли, Виллиан, Жиру, Азар.

Запасные: Кабальеро, Эмерсон, Дзаппакоста, Кристенсен, Ампаду, Ковачич, Мората.

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

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