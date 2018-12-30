14:06 | Футбол — Англия

"Кристал Пэлас" - "Челси": Виллиан, Жиру и Азар в стартовом составе

Обсудить
0

"Челси" назвал стартовый состав на гостевой матч 20-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас".

 

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржинью, Баркли, Виллиан, Жиру, Азар.

Запасные: Кабальеро, Эмерсон, Дзаппакоста, Кристенсен, Ампаду, Ковачич, Мората.

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Все о чемпионате Англии - здесь.

Кристал Пэлас - Челси

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ