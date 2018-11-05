Криштиану Роналду: "Скучаю по Руни"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что скучает по игре с бывшим одноклубником по "Манчестер Юнайтед" Уэйном Руни​. По словам португальца, это великолепный футболист. Форвард на данный момент выступает в MLS за "Ди Си Юнайтед".

Руни проведет прощальный, 120-й матч за сборную Англии 15 ноября на "Уэмбли" против сборной США.

– Сила Руни заключается в его характере и физической мощи, – цитирует Роналду The Mirror. - Он никогда не останавливается, постоянно бегает, старается помочь команде. Он невероятно командный игрок, при этом много забивает. На его счету много важных голов.

Он был сыном Англии. Все его любили. Действительно фантастический парень и великолепный игрок.

Я его называл питбулем. Теперь я скучаю по игре с ним за одно команду. Возможно, однажды в будущем мы вновь сыграем вместе.